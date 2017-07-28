Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: 'Son 100 yılda Dünyadaki deniz suyu 19 santimetre yükseldi'

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde çevre ve çevre kirliği, Özel Çevre Koruma alanlarındaki SİT derecelendirmelerindeki yeni düzenlemeler hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, Sit derecelendirmelerinde yapılan çalışmaların henüz onaylanmadığını ve çalışmanın tamamlanmasının ardından Muğla’da yöre vatandaşları ile de bir araya geleceklerini açıkladı.

“100 yılda deniz suyu 19 santimetre yükseldi”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhakesi, çevre tahribatı ile ilgili yaptığı açıklamada, zamansız, mevsimsiz, garip bir takım tabiat olaylarının vukua gelmesinin, sellerin, yangınların, toprak kaymalarının insanoğlunun karşısına çıkmasının tek sebebinin insanoğlunun tabiatı tahrip etmesi ve bozmasından kaynakladığın açıkladı. Bakan Özhaseki, “Yapılan tespitlerde son 100 yıl içerisinde dünyadaki deniz suyu 19 santimetre yükselmiş. Atmosferdeki karbon salgını yüzde 42 artmış. Aynı zamanda toprak üzerindeki ısı da bir derece artmış. Bilim adamları diyor ki; eğer bu 3-4 dereceye çıkarsa, hatta ikiye yaklaşırsa, bir felaket ile karşı karşıya kalırız. Birçok canlının hayatı son bulabilir. Bunu 2 seviyesinde tutmak lazım. Daha da artmaması lazım” dedi.

“Çin ve Hindistan dünya kirliliğinin yüzde 25’ine sahip”

Dünyayı kirleten ülkeler sıralamasına da değinen Özhaseki, “Dünyayı kirleten ülkeler sıralamasında kimler var derseniz, Çin ve Hindistan yüzde 25’lerle birinci geliyorlar. Hiç umurlarında değil. Basıp devam ediyorlar. Her türlü yatırımı yapıyorlar. Dünya kirlenirmiş, atmosfer mahvolurmuş, canlıların hayatı son bulurmuş dikkat bile etmiyorlar. Ardından Amerika geliyor yüzde 18’lerle. Dünyayı kirleten ülkeler sıralamasında bunlarından ardından şaşıracaksınız yüzde 15’lerle Avrupa Birliği Ülkeleri geliyor. Türkiye’nin kirlettiği oran ise yüzde 0,7. Bu halde iken biz büyük bir çaba içindeyiz. Çünkü biz bu işi adeta bir ibadet gibi görüyoruz” dedi.

“Yatırımları çevreye zarar vermeden yapacağız”

Türkiye’nin büyüyen bir ülke olduğunu ve yatırımları yaparken, çevreye zarar vermeden ve tahrip etmeden yapacaklarını belirten Özhaseki, “Bakanlık olarak bir hedef koyduk. 2023 yılına kadar evlerden dışarı atılan bütün kirli sular tamamıyla temizlenecek. Her sene 150-200’e yakın arıtma tesisi yapılıyor programa aldık. 20223’te tamamen bitmiş olacak. Katı atık depolama alanları da böyle” dedi.

Muğla’daki SİT alanları tespiti

Muğla’da197 adet doğal SİT tespitinin bulunduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bunları son olarak 31 bölgeye ayırdık biz. Derecelendirmede bir çaba içerisindeyiz. Ekolojik olarak bir bilimsel rapor hazırlıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın aklına şu gelmesin. ‘Bunlar derecelendirmeyi değiştirerek, yatırımlar diyerek tabiatı tahrip edecek bir ortama geliyor’ asla böyle bir şey olamaz. Asla. Çok net söylüyorum. Çok önceden yapılmış, tahmini olarak, yüzeysel, dışarıdan bakıp, şurası Sit bölgesi olsun denilerek yapılmış, bu bir olsun, bu iki olsun denilerek bilimsel bir tabana dayanmadan yapılan bu tespitler bir müddet sonra çevredeki halkı da rahatsız ediyor, vatandaşı da rahatsız ediyor. Ev yapamaz hale getiriyor toprağına ve en tabu hakkını da kullanamaz hale getiriyor. Mülk sahiplerini de canından bezdiriyor. Böyle bir kötülüğün de mutlaka önlenmesi lazım. Ekolojik temeli olan, bilimsel bir rapor hazırlanıyor. Biz bu raporları hala onaylamadık. Bu raporlar bittiğinde buraya gelerek bu insanlarla paylaşacağız. Hiç kimse endişe etmesin bundan. Birinci derece dediğimizi alanları kesin korunacak olanlar olarak ayırıyoruz. Oraya asla zarar verdirmeyiz, kimseyi sokmayız ve oranın tahrip olmasına izin vermeyiz. Özel şahıs mülkiyeti varsa kamulaştırırız orasını. Bunu net söylüyorum. İkincisi 2’nci derece SİT diye tarif ettiğimiz iş ise nitelikli koruma alanları olacak. Burada sadece günübirlik küçük bungalov gibi ihtiyaç giderilecek tesislerin yapılmasına izin vereceğiz. Bunun dışında herhangi bir tesise yine izin verilmeyecek. Bir de sürdürülebilir olanlar var. Buralarda tesis yapılabilir, oteller de yapılabilir, ticari mekânlar da yapılabilir. Oradan herkes yararlanabilir ve turizm de gelişir. Bunların çalışması devam ediyor” dedi.

Bekir Tosun