Ceyhan’da şehitler anıldı

Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde, Ertan Sevim Ortaokulu müdürlüğünce yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa; Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Garnizon Komutanı Binbaşı Ayhan Evli, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Topbaş ile şehit, gazi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Evli tarafından yapılmasının ardından program, öğretmen ve öğrencilerce sergilenen drama oyunları ile devam etti.

Çanakkale Türküsü'nün davetlilerle birlikte okunması ve Çanakkale Oratoryosunun sergilendiği dakikalar ise salonu gözyaşlarına boğdu.