Cezaevi firarisi 7 kilo 480 gram esrarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nda gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 7 kilo 480 gram toz esrar ele geçirildi.

Sahte kimlik kullandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Hadi K. isimli araç sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Hadi K.'nin “Uyuşturucu ticareti yapmak, resmi evrakta sahtecilik” suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem