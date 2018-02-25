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Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda 35 yıl 7 ay 29 gün hapis cezasına mahkum edilen, 5 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı

25 Şubat 2018 09:21
Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, daha önce işlediği ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘basit yaralama’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaret’ gibi suçlar nedeniyle yargılandığı davalarda 35 yıl 7 ay 29 gün hapis cezası ve 169 bin 500 lira da idari para cezasına mahkum edilen Murat Evren (39), 24 Haziran 2017 tarihinde Ceyhan Mercimek Açık Cezaevi’nden firar etti.

Ev takibe alındı

Hükümlü cezaevinden kaçınca, yakalanması için 81 ilin emniyet müdürlüklerine yakalanması için talimat gönderildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Murat Evren'in Adana'da saklandığını saptadı. Polis Evren'in Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde bir eve geldiğini belirleyerek 1 ay boyunca evi takibe aldı. Yolda yürürken devriye gezen resmi polis aracını görünce panikleyen Murat Evren, olay yerinden koşup uzaklaşmak istedi. Evren, yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Murat Evren, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, Cezaevi, hapis, hükümlü, mahkum

 

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