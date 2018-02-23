Cezaevi firarisini parmak izi ele verdi!

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 Aralık 2006'da Erdal Yanku (17) Adnan Menderes Bulvarı'nda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken yakınlarına Kurtuluş Çuhalı (35) ve arkadaşları da geldi.

Kurtuluş Çuhalı ve arkadaşları yüksek sesle gülünce rahatsız olan Yanku, uyarıda bulundu. Bunun üzerine çıkan kavgada Çuhalı, Yanku'yu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, polis tarafından yakalanan Çuhalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Çuhalı'ya 2007 yılında 15 yıl hapis cezası verildi.

Ancak Yanku'nun ailesi cezayı az bularak Yargıtaya başvurdu. Yapılan başvuru üzerine Yargıtay, Yanku'nun yaşının 18'den küçük olduğu için cezayı az bularak yeniden yargılanmasını istedi. Yerel mahkeme, yapılan yeniden yargılamada önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Çuhalı'nın cezasını cinayetin ölenin kışkırtması sonucu meydana gelmesi ve sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle 25 yıl 3 ay hapse indirdi. Niğde Cezaevine gönderilen Çuhalı, cezasının 12 yılını yattıktan sonra Niğde Açık Cezaevine geçti. Açık cezaevinden Çuhalı'nın 18 Şubat'ta firar etmesi üzerine 81 ile firari hükümlünün yakalanması için bilgi verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çuhalı'nın Adana'ya geleceğini tahmin ederek evinin bulunduğu Sakarya Mahallesi'nde önlem aldı. 20 Şubat günü evine gelen Çuhalı, polisi görünce kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamaca sonrası hükümlüyü yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan cezaevi firarisi, aranan kişi olmadığını, polisin karıştırdığını ileri sürdü. Emniyete götürülen şahsın parmak izinden aranan cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Çuhalı, işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonrada cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

