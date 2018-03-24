Diğer
Kategoriler

Cezaevinde kazakla intihar etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinde hükümlü olarak yatan bir kişi banyoda kazakla asılı halde ölü bulundu. Hükümlünün intihar ettiği değerlendiriliyor.

Cezaevinde kazakla intihar etti

24 Mart 2018 01:06

Bir hafta önce trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten suçundan 15 gün hapis cezası verilen ve tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilen Metin Koçak (32), akşam saatlerinde kaldığı koğuşun banyosunda kazakla boyundan asılı halde ölü bulundu. Koğuş arkadaşlarının durumu infaz koruma memurlarına bildirmesi üzerine jandarma ekipleri çağırıldı. İntihar şüphesi üzerine durulan Koçak’ın cesedi, savcılığın ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Koçak’ın 5 aylık kızı olduğu öğrenildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç