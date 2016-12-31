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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 'Yeni Yıl' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2016 yılını, demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşadığımız zorluklarla tamamladık. 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan, Yeni Yıl mesajı

31 Aralık 2016 15:18

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında "2016 yılını, demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşadığımız zorluklarla tamamladık. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki her yeni yıl umutların tazelendiği, yepyeni bir başlangıç demektir. Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, 'İmkansız' denilenlerin mümkün, 'hayal' denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' çağrısının yol göstericiliğinde yürüyeceğiz. Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Türkiye’yi birinci sınıf demokrasiyle hep birlikte taçlandıracağız. Tevkif Fikret’in yaklaşık 115 yıl önce anlattığı ve günümüzde benzerini yaşadığımız Sis’i dağıtacağız. 2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2016 yılında başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajı


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