Çiçekdağı İlçesinde katıldığı bir cenaze töreninde yaşadığı manzara karşısında yaşadıklarını anlatan İl Başkanı Zengin, hukuk zalimleşmemeli diye ifade etti. FETÖ davasından cezaevinde olan bir oto yıkamacının kardeşinin cenaze töreninde kelepçelerinin açılmamasına tepki gösteren İl Başkanı Yılmaz Zengin, “FETÖ’ye ait okulların halısını yıkadığı gerekçesi ile cezaevine alınan oto yıkamacının kardeşinin cenaze töreninde ellerinin kelepçesinin açılmaması ailesine taziyede bulunamaması ve sarılamaması hukuk sisteminin adalet anlayışına terstir. Hukuk bu denli zalimleşmemeli, bizler cenaze töreninde kelepçelerin açılmasını istedik. Ama kelepçeler açılmadı. Bu durum bizim iktidarımızda olsa bizleri yuhlarlardı.” dedi.

İl Başkanı Zengin, Kırşehir’e sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.