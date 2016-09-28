CHP'nin Köşk’teki önemli isimlerinden biri olan, partisinde birçok görevde bulunan ve Köşk'te daha önce partisinden belediye başkanlığı da aday olmuş olan işadamı Muharrem Deniz, uzun yıllardır içinde bulunduğu CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Deniz, parti kayıt formunu AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu ve BŞB Meclis Üyesi Alim Yavaş ile birlikte ziyaret ettiği Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın makamında imzaladı. Parti rozeti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu ve BŞB Meclis Üyesi Alim Yavas tarafından birlikte takılan işadamı Muharrem Deniz, uzun yıllardır içinde bulunduğu partisinden istifasının genel değil yerel sebepleri olduğunu ve yerelde partisindeki heyecansızlığın ve iç meselelerin bu istifasını tetiklediğini belirtirken AK Parti Hükümetini ve Belediyelerinin hizmet anlayışının ise kendisini heyecanlandırdığını ve umutlandırdığını dile getirdi.

Hakka en büyük ibadetlerden birinin de halka hizmet olduğunu sözlerine ekleyen Muharrem Deniz, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'a da Köşk’e yaptığı hizmetler ve yatırımlar ile kazandırdığı eserler nedeniyle teşekkür etti. Yeni AK Partili Muharrem Deniz, ilk eleştirisini ise CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesine yaparak mevcut ve ayrıştırıcı hizmet anlayışı ile Aydın'ın bugünü olduğu gibi yarınının da kaybedildiğini sözlerine ekledi.

CHP'nin ilçede önemli isimlerinden birini kendi saflarına kazandıran AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu da, derdi hizmet olanın gönlünün de AK Partide olduğunu ve Muharrem Deniz gibi şahsiyeti, kimliği ve duruşu ile saygıyı hak etmiş, değerli ve önemli bir ismin Ak Parti'ye katılmasının işte bu gönül buluşması olduğunu belirtti.

Mehmet Barlas