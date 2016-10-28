Maltepe Belediyesi tarafından Gülsuyu Stadı başta olmak üzere ilçede yapılan 17 eserin toplu açılışı Cumhuriyet’in 93’üncü yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Gülsuyu Stadı’nda gerçekleşen toplu açılış törenine Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün belediye başkanlarıma açık ve net şunu söyledim; nerede bir gecekondu varsa orada mutlaka bir çocuk yuvası yapılacaktır. Anneler güven içinde, huzur içinde çocuklarını kreşe getirecek. Dolayısıyla kendileri kent yaşamıyla tanışacaklardır. Yoksullukla mücadeleyi bizim görevimiz yapacağız. İşsizlikle mücadeleyi bizim görevimiz yapacağız. Toplumun her kesimini hiçbir ayrım yapmadan hepsini kucaklayacağız. Verdiğimiz sözlerin hepsini parça parça yerine getiriyoruz. Seçim meydanlarında söyledik. Dedik ki asgari ücret net bin 500 lira olacak. Bugün Türkiye’deki bütün CHP’li belediyelerde asgari ücret en az net bin 500 liradır. Aile sigortasını kesinlikle uygulayacağız. Bizim belediyelerimizin olduğu yerde hiçbir yoksul aile bırakmayacağız. Dolayısıyla projelerimizin Türkiye genelinde nasıl uygulandığını da bütün vatandaşlarımıza göstereceğiz” dedi.

“Nerede bir mağdur varsa Cumhuriyet Halk Partisi onun yanında olacaktır”

Bugünlerde en çok demokrasiden söz ettiklerini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Özgürlüklerden söz ediyoruz. Mağdurlardan söz ediyoruz. Şunu bütün Maltepeli kardeşlerimin bilmesini isterim. Nerede bir mağdur varsa Cumhuriyet Halk Partisi onun yanında olacaktır. Kızıyorlar, bağırıyorlar neden mağdurlara sahip çıkıyorsunuz diye. Biz zalime değil mağdura sahip çıkıyoruz. Bombalayana değil mağdura sahip çıkıyoruz, darbe yapana değil mağduriyete sahip çıkıyoruz. Sonuçta biz insana sahip çıkıyoruz. Sonuçta demokrasiye sahip çıkıyoruz. Demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Her insanın rahatlıkla yaşayabileceği, huzur içinde bir Türkiye’yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Demokrasi erdemdir” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir”

“Yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet fazilettir, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet uygarlıktır. Cumhuriyet demokrasi ile taçlandırıldığı zaman daha güzel bir yol çizgisine Türkiye’yi getirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

İki mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bize iki eser armağan etmiştir. Biri Cumhuriyet ve devrimleri, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi’dir. İşte bugün bu stadı dolduran Cumhuriyet sevdalıları ile yine Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan, onun bize emanet ettiği bayrağı gurur ve onur ile taşıyan Sayın Genel Başkanımı burada ağırlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanım bir neferiniz olarak sizlerden aldığımız talimatla göreve geldiğimiz günden bu yana Maltepe’de hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan tam tersine inancı, mezhebi, etnik kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun. Herkesi insan bilerek insana hizmeti de Hakk'a hizmet sayarak burada çalışıyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Türkiye’deki farklılıklar eğer ortak noktada buluşursa bunlar Türkiye’nin zenginliği olacaktır, gökkuşağı olacaktır. İşte biz bu duygularla hizmet ediyoruz. Dayatan değil danışan bir belediye başkanı anlayışı ile hareket ediyoruz” dedi.

Projelerinin tamamının bittiğinin altını çizen Başkan Kılıç, “Kreşlerimizin açılışları bundan 6 ay önce, bir yıl önce, bir buçuk yıl önce yapıldı. Onları açmak için beklemedik. Çünkü çocuklarımızı yuvaya, annelerimizi de sosyal hayata kazandırmak için çok daha hızlı hareket ettik” ifadelerini kullandı.

“Kadın Maltepe’de önceliklidir, gençler Maltepe’de önceliklidir”

Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın Maltepe’de önceliklidir. Gençler Maltepe’de önceliklidir. Daha hizmetin ortasındayız. İnanıyoruz ki tıpkı seçim bildirgemizde söz verdiğimiz gibi 20 projenin 20’sini de tamamlayarak görev süremizi tamamlamış olacağız. Maltepe’de 18 mahallede 18 kreş sözümüzü, en önemlisi önümüzdeki aylarda bitecek olan 7 bin 500 metrekarelik yaşam alanında yine 7/24 hizmet verecek olan bir kreşle huzurlarınıza çıkacağız. Türkiye’nin ekonomik dengesini değiştirebilecek olan projelerle Maltepe yola devam ediyor. Maltepe Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi, Maltepe sınırlarında inşa edildiği zaman 25 bin insanımıza iş bulacağız” şeklinde konuştu.

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Mustafa Biçer