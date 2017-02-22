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CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya emniyette ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya, Kırklareli'nin Vize ilçesinde dağıtılan broşürler sebebiyle emniyette ifade verdi.


22 Şubat 2017 11:11

Kaya, Vize’de dağıtılan broşürler nedeniyle ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve 3713 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ettiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Parti üyesiyle birlikte geldiği emniyetteki ifadesinin ardından açıklama yapan Kaya, "Vize’den açılmış bir dava var. Bizim dağıttığımız ‘Cumhuriyet Gazetesine Sahip Çıkacağız Cumhuriyete Sahip Çıkıyoruz’ dergileri var. 'Beraber Yürüdüler Onlar Bu Yollarda' broşürleri var. Suç duyurusunda bulunulmuş" dedi. 

Kaner Akaner
 

Etiketler: chp, emniyet, özgür kaya


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