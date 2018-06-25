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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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CHP'de 'yönetim istifa' sloganları yükseliyor

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte kendilerine gerekli açıklamanın yapılmadığını söyleyen CHP'liler yönetim istifa sloganları atarak parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi.

CHPde yönetim istifa sloganları yükseliyor

25 Haziran 2018 01:52

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini parti genel merkezinden takip eden CHP'liler seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte parti yönetimine tepki gösterdi. Bir süre genel merkezde oturma eylemi yapan partililer ardından kendilerine gerekli açıklamanın yapılmadığını söyleyerek, yönetim aleyhine sloganlar attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlarına inmesini istedi. Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını dile getiren bir grup partili, parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan slogan atan partilileri sakinleştirmek için konuşma yaparak grubun parti genel merkezinden ayrılmasını istedi. Partililerin genel merkez bahçesinde bekleyişi sürüyor.  

Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan

 

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