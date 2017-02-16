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CHP’den AK Parti’ye destek

TBMM Genel Kurulunda AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın kış olimpiyatlarının Erzurum’da yapılması için milletvekillerinden destek istedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de Erzurum’da kış olimpiyatlarının yapılmasına destek verdiklerini söyledi.

CHPden AK Partiye destek

16 Şubat 2017 21:21

TBMM Genel Kurulunda AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı gündem dışı söz aldı. Ilıcalı, Meclis’ten milletvekillerinden isteği olduğunu belirterek, “Erzurum Gençlik Olimpiyat Festivali(EYOF) belki 18’inde bitecek ama orada bir sanatın hakkını vermemiz lazım. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, EYOF Kültür Sokağı açtı. Muazzam bir şey, ben çok etkilendim ve gelen birçok misafirimiz de etkilendi” dedi.

Olimpiyatlarda önemli bir konunun sporcu kapasite olduğunu söyleyen Ilıcalı, “Hırvatistan Cumhurbaşkanının eşi gelmişti, ona sordum orada, ulusal televizyonların yanında, ‘Erzurum bu olimpiyatları alabilir mi?’ diye. ‘Neden almasın’ dedi. Gelen birçok ulusal kanal çekim yaptı. Ben burada daha fazla zorlamadan, önceki konuşmalarımda olduğu gibi zorlamadan diyorum ki, değerli milletvekillerim, gelin, bu kış olimpiyatları için destek verin” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve CHP milletvekilleri Erzurum’da kış olimpiyatları yapılmasına destek verdi.

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, chp, tbmm


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