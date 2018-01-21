CHP’den Zeytin Dalı Harekatı’na destek

CHP Genel Merkezinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında terörle mücadeleyi bir iç siyaset malzemesi olarak görmediklerini belirten Bülent Tezcan, “Bu bir milli meseledir, milli meselede siyaset kurumunun milli çıkarları, ulusal çıkarları korumak ve milli güvenliği sağlamak konusunda bir araya gelme görevi vardır. Zeytin Dalı Harekatı Türkiye için önemli bir harekattır. Sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasını amaçlayan bir harekattır. Bu noktada ülke ve bölge huzurunun sağlanması için önem taşımaktadır” diye konuştu.

Milli çıkarların her şeyin üzerinde olduğunun altını çizen Tezcan, “Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanmasına dönük bir harekat başlamıştır ve bunun başarılı olmasını canı gönülden diliyoruz ve bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzun bilinmesini açıklıyoruz” şeklinde konuştu.

“Harekata desteğimiz tamdır”

Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının önem taşıdığını ve harekatın bu noktaya odaklanması gerektiğini kaydeden Tezcan, “Bu harekat devam ederken diyalog da önemlidir. Türkiye’nin bu süreçte bütün taraflarla aktif diyalog içinde olması gerekmektedir. ABD ile Rusya ile Suriye ve İran ile aktif diyalog içinde bulunup siyasi sürece katkıda bulunmamız sorunun çözümü açısından önem taşımaktadır. Şanlı ordumuz önemli bir harekata girmiştir, bu harekatın arkasında desteğimiz tamdır, bir an önce hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Mehmetçiğimizin burnu kanamadan harekatın hedefine ulaşıp ülkemize geri dönmesini diliyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun. Biz Türkiye’nin güvenliği çerçevesinde atılacak adımların bir siyaset malzemesi olmanın ötesinde bir milli mesele olduğunu biliyoruz” dedi.

“Bu mesele iç siyaset malzemesi yapılamaz”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Tezcan, “Ne söyleyeyim Sayın Bahçeli’ye, bu mesele iç siyaset malzemesi yapılacak mesele değildir. Bu mesele üzerinden bizim ne iktidar partisi ile ne muhalefet partileri ile bir polemik geliştirme düşüncemiz olmadı. Sayın Bahçeli’ye bir tavsiyem vardır, milli meseleyi iç siyaset malzemesi haline getirmesin. Belli ki CHP’nin bu konuda terörün önlenmesine dönük aldığı açık tutum, terörle ilgili net duruş ve bu harekata verdiği destek Sayın Bahçeli’yi herhalde rahatsız etmiş ki bugün bir şeyler söyleme ihtiyacı duydu. Bu mesele iç siyaset malzemesi yapılamaz. Körle yatan şaşı kalkar diye daha önceden söylemiştim, demek ki Sayın Bahçeli, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yaptığı yakın siyasi çalışma neticesinde her türlü milli meseleyi ve uluslararası sorunu iç siyasetin bir parçası görme gibi görme alışkanlığı kazanmış, Körle yatarak şaşı kalkmış. Bu meseleyi de bir iç siyaset malzemesi gibi görmeye çalışıyor ve milliyetçiliği kendi tekelinde tutma çabası var zannediyorum. Biz öyle bir çaba içinde değiliz. Diplomasiyi Genel Başkanımızın hatırlatmasından rahatsız olmuş 1920’lere gönderme yapıyor. Ya Sayın Bahçeli’ye yeniden tarih okumasını tavsiye etmek lazım ya da konuşma notlarını hazırlayan kişileri değiştirmesini tavsiye etmek gerekiyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk diplomasiyi hiçbir zaman masadan kaldırmamıştır. Diplomasi devam edecek ama zorunlu olan hallerde askeri harekat sürdürülecektir. Zeytin Dalı Harekatı atılması gereken bir adımdır, doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü yok etmek demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yok” diye konuştu.

Bu sürecin bundan sonraki görüşmeler ve diyalog yoluyla çözüme engel olacağını düşünmediklerini belirten Tezcan, “Bölgede terör unsurlarının ve terör güçlerinin etkili bir şantaj unsuru olmaktan çıkartılmasına dönüm bir harekattır. Terör güçlerinin görüşme masasında şantaj unsuru olmaktan çıkartılması görüşmelerin daha sağlıklı yürümesine ve sonuçlanmasına sebep olacaktır” şeklinde konuştu.

Derya Yetim

