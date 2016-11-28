Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve beraberindeki CHP heyeti, kentte düzenlenecek olan bir panele katılmak üzere Edirne’ye geldi. Panel öncesi Edirne Belediyesi’ne gelen Genel Başkan Yardımcısı Budak ve CHP heyeti, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

“Türkiye ekonomisi doğru yönetilmiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Çetin Osman Budak, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Dövizin bu kadar hızlı yukarıya gitmesinin sebebi ekonominin yönetilememesi ve dünyada sınır komşularımız ve dünya ile barışı bozmamız” dedi.

Budak, olağanüstü halin bir önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu malumun ilanı, yani şu anda adım adım siyasi krizden dolayı ekonomik krize gideceğimiz adım adım belliydi. Bugünkü mesele de değil. Türkiye doğru yönetilmiyor, Türkiye ekonomisi doğru yönetilmiyor. Ekonomi koordinasyon kurulunda olan bakanların birbirleriyle çelişkili açıklamaları, belli ki ekonomi yönetiminin de son derece berbat durumda olduğunu gösteriyor. Nihat Zeybekci’nin açıklamalarının karşısında Mehmet Şimşek başka bir açıklama yapıyor. Avrupa Birliği ile ilgili Mehmet Şimşek başka bir açıklama yapıyor, diğer bakanlar başka bir açıklama yapıyor. Bu bana 2001 yılı öncesi durumu biraz anlatıyor. Ekonomi yönetimi ile ilgili 2001 öncesinde de böylesine kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir dönem vardı” ifadelerini kullandı.

“Acil reform tedbirleri alınması lazım”

Dövizin hızla yükselmesinin ekonominin doğru yönetilmemesi ve sınır komşuları ile barışın korunamaması ile ilişkili olduğunu iddia eden CHP’li Budak, “Dövizin bu kadar hızlı yukarıya gitmesinin sebebi ekonominin yönetilememesi ve dünyada sınır komşularımız ve dünya ile barışı bozmamız. İçeride de aynı şekilde 'benden olanlar' 'benden olmayanlar' ve acil reform tedbirleri alınması lazım bu durumda. Yani bunun en önemli noktası halka çağrı yapıp ‘dövizinizi bozdurun’ demek değil. Olağanüstü hali kaldırıp, ‘hızla demokrasiye dönmemiz gerekiyor’ diyecek bir yönetimin olması lazım. Ve bunu sağlayacak orada bir irade olması lazım. Yani nedir bu irade, başbakandır. Çünkü icranın başındadır. Bakanlar kuruludur. İcranın başındadır” diye konuştu.

“Kurumsal yapıyla cevap verilmesi gerekir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AP’ye yönelik açıklamalarını da işaret ederek, “Yani bir kişinin dudakları arasından çıkan sözlerle değil, kurumsal yapıyla bunlara cevap verilmesi gerekir. O yüzden halka bu çağrı kendilerinin ne kadar aciz durumda olduğunu gösterecek en önemli kanıttır” dedi.

'Dövizini Bozdur' çağrısı hızla yayılıyor

Öte yandan, Dolar'ın 3,4 TL'ye kadar yükselmesi üzerine sosyal medyada 'Dövizini bozdur, Türk Lirası'na sahip çık' kampanyası başlatılmış ve kampanya hızla yayılarak yoğun destek görmüştü. Kampanya kapsamında, “15 Temmuz’u kazandık, para ve dünya sevgisi millet olarak kaybettiriyor. Yakışmıyor bize. Dolar ve Euro'muzu bozduruyoruz, onlar aldırmadan biz saldırıyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir. Dövizi her zaman buluruz lakin vatanı bulamayız. Haydi Türkiye'm dövizini bozdur kampanyasını başlatıyoruz” diye Dolar ve Euro'nun üzerinin çizildiği fotoğraflarla paylaşımlar yapılıyor.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı



