Tokat’ın Turhal ilçesinde Şeker Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaldığı otelde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında mağdur olduklarını öne süren kişilerle görüşme yaptı. CHP Genel Merkezi 15 Temmuz darbe girişimini incelemek üzere milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan komisyonda, Ergenekon davası mağdurlarından İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise basın mensuplarının konu ile ilgili sorularını yanıtladı. Çiçek, mağdur olduğunu ileri süren ailelerin temel sıkıntısını dile getirerek, “Hakim savcı, eğitimci veya darbe girişiminde bir eylemi olmayan insanlar tutuklandı, açığa alındı, ihraç edildi. Ama soruşturma darbe teşebbüsü soruşturması. Bunlar daha çok kanaatlerle ya da başka araştırma yolları ile tespit edilmiş kişiler. Başvurular bunlar. Birinci grup öğretmenler, ikinci grup hakim savcılar, üçüncü grup askerler. Ama darbe teşebbüsüne baktığımızda asıl hesap vermesi gerekenler o darbe girişimine katılan veya eylemde bulunan askerler. Bunların içinde de emir komuta sisteme içerisinde ’terör var, ’Genelkurmay’ı kurtaracağız’ veya ’tatbikat var’ diye tugayda tugay komutanı yardımcısı iki FETÖ’cü var. Diğerlerinin bundan hiç haberi yok. Emir okuyorlar, emir komuta sistemi içerisinde gel diye buradakiler ’Yurtta Barış Konseyi’ diye bir cunta ama altındaki isimleri okumadan Mehmetçikleri, askerleri kandırıp meydana çıkarıyorlar, valiliğin önünde bir bakıyorlar darbe girişimi herkes silah bırakıyor. Kışladan çıktığınız diye çoğu tutuklu. Şimdi hukukta suçun oluşması için kasıt lazım, bilerek işlemesi lazım. Özellikle Mehmetçiklerin, askeri öğrencilerin kasıt unsuru olmadığı için ’tatbikat ve terör saldırı’ örtüsü altında kandırıldıkları için mutlaka serbest bırakılmaları lazım. Ailelerine kavuşmaları lazım. Mağduriyetin temelinde bu var. Şayet eğitimciler de, hakim ve savcılar da askeri komuta sistemi içerisinde eyleme karışmak zorunda kalan askerler bu suçlu havuzundan çıkarılırlarsa biz de millet olarak, Türk yargısı olarak gerçek FETÖ’cü militanları yargılarız. Tabii kumpas davalarında 50 bin imza topladık, bu davalar canlı yayınlansın diye. Hatta Silivri’de salonlarda gizli kayıt aldı diye ceza alan gazeteci arkadaşlarımız var. Niye bunları gizliyoruz? Çünkü o zaman kumpas davalarını millet görmesin istiyorlardı. Şimdi ne diyor hükümet, ’eli kanlı terör örgütü, emperyalistin uşağı.’ Nasıl uşaklık yaptılar, nasıl o darbe girişimini planladılar bütün millet canlı yayında izlesin. Bir daha da herkese ders olsun. Kimse bu suçlara karışmasın” dedi.

"Hepsinin mağdur olduğunu düşünmüyoruz"

Mağdur olarak başvuruda bulunanların hepsinin mağdur olduğunu düşünmediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Başvurularda öğretmenler, hakim savcılar, askerler şeklinde. 5 bin tane delilli ifadeler dahil başvuru var. Telefonu kaydedilen 30 bine yakın başvuru var. Bunların hepsinin mağdur olduğunu düşünmüyoruz. O nedenle iki yöntem uyguluyoruz. Birincisi avukatları ile temas kuruyor ve dosyayı sorguluyoruz. İkincisi ilçe ve il başkanlıklarımıza oturdukları bölgeye göre sorarak onarın araştırma sonuçlarını bekliyoruz. Acele etmiyoruz. Yapılan haksızlıklar mağduriyetler var. İyi ayıklamak lazım. Bu arada gerçek suç örgütü FETÖ militanlarının da aralarına sızdığını düşünüyoruz. O nedenle cezaevinde tutuklu olmalarına rağmen mağdur olanlara diyoruz ki biraz sabırlı olun, kitap okuyun, kitap yazın, spor yapın. Ama gün saymayın. Ben 4,5 yıl cezaevinde kaldım. Stresin kaynağıdır, aileleri de strese sokar. Dolayısı ile en kısa sürede yargı ayağa kalkacak. Devletin silahlı kuvvetleri, MİT ayağa kalkacak, Cumhuriyet’in kurumu haline gelecek. İçeride kumpas, FETÖ örgütü de yok. Dolayısı adil yargılanacaklar, bunun garantisini veriyoruz. Adil yargılamayan hakim ve savcıları önce biz deşifre edeceğiz” diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağdur olduğunu iddia eden kişilerle otelde görüştüğünü ifade eden Çiçek, Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde de ailelerle görüşme yaptığını anlattı. Çiçek, ”İzleme gurubunu biraz genişlettik, hafta da bir toplantı yapıyoruz. Hakim, savcılarla ilgili olarak HSYK ile diğer eğitimcilerle açığa alınan sivil kesimdeki emekçilerle ilgili bakanlıkla koordine halindeyiz. Askerlerin durumu biraz özel. Silahlı kuvvetleri kendi içerisinde inceliyor. İdari tahkikat raporları hazırlanıyor. Avukatları ile görüşüyoruz, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onlarla ilgili savcılıklara dönüşümüz olmadı” ifadelerini kullandı.