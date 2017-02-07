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CHP'li Elif Doğan Türkmen'e görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

İzmirli Avukat Fatih Kanmaz, TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmalara konu olan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHPli Elif Doğan Türkmene görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

07 Şubat 2017 15:05

TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmaların odağı haline gelen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avukat eşi Rabia Kanmaz aracılığı ile savcılığa 2 sayfalık dilekçe veren ve dilekçede adı müşteki olarak yer alan Avukat Fatih Kanmaz, İzmir Adliyesine milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Av. Fatih Kanmaz, "Milletvekilleri milletin temsilcileri olarak her konuda özenle davranmakta yükümlüdürler. Milletvekilleri görevlerini yerine getirirken, kamu kaynaklarını kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde kullanmada muhtariyete sahiptirler. Kamu hizmetleri görülürken makuliyet sınırı açılmamalıdır. 1 milyon 200 bin liralık telefon görüşmesi yapan CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, görevini kötüye kullanmıştır. Oluşan kamu zararının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettim" dedi.

"Kamuyu ciddi manada zarara uğratmıştır"
Kanmaz, şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Adı, ismi, unvanı, soyu, dini, ırkı ne olursa olsun herkes kanunlar önünde eşittir. Bir kişinin milletvekili olması bu denli kamu kaynaklarını kullanma hakkını kendisine vermez ve vermemelidir. Bu harcama normal bir harcama olmayıp kamuyu ciddi manada zarara uğratmıştır. Meclisteki diğer milletvekillerinin iletişim harcamaları göz önüne alınınca haklılığım bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu durumun yargılamayı gerektirecek bir husus olduğunu düşünmekteyim. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in görevi kötüye kullanma suçundan yargılanması gerektiğini düşündüğüm için avukat olarak değil, müşteki sıfatıyla dava açtım. Bu davayı açarken parti gözetmeksizin açtım."
Yapılan suç duyurusunu Başsavcı vekili Ömer Ömeroğlu incelemeye aldı. 

Etiketler: chp


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