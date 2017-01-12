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CHP'li Erdoğdu 'Tekbir' sesini DEAŞ'la bağdaştırdı

Anayasa değişiklik teklifinin 3, 4 ve 5. maddeleri de kabul edilirken, Genel Kurul’a yaşanan kavgalar güne damga vurdu. CHP'li Vekil Erdoğdu ise paylaştığı sözlerle skandala imza attı.

CHPli Erdoğdu Tekbir sesini DEAŞla bağdaştırdı

12 Ocak 2017 13:39

Teklifin seçilme yaşını 25’ten 18’e indirilmesini öngören 3. maddesi 341 oyla; Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören dördüncü maddesi 343 oyla, Meclis’in görev ve yetkilerini belirleyen beşinci maddesi de 343 oyla kabul edildi.

Üçüncü maddenin oylaması sırasında AK Partili vekillerle CHP’li vekiller arasında kavga çıktı. Bunun üzerine birleşime ara verildi. Ardından da oylama yenilendi. 5. maddenin oylaması sırasında da gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından salonda çıkan CHP’liler, 5. maddenin oylamasına katılmadı.

Yaşanan bu olaylar üzerine CHP'li Vekil Erdoğdu'nun twitter paylaşımı ise büyük tepki aldı.

İşte o paylaşımı;

TEKBİR SESLERİNİ DEAŞ'LA BAĞDAŞTIRDI

 


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