25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak ilçesinde Kadına Şiddete Hayır’ yürüyüşü düzenlendi. Kadına Şiddete hayır gününde kadınlara destek vermek için yürüyüşe katılan ve geçtiğimiz dönem CHP’den milletvekili aday adayı ve İl Başkanlığı adayı olan Hasan Nebi, zabıtalar tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp edildikten sonra Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliğine giden Nebi, zabıtalardan şikayetçi oldu.

"Kadına şiddete hayır yürüyüşünde şiddete maruz kalmam acı bir tablo"

Nebi, "kadına şiddete hayır yürüyüşünde kendimin şiddete maruz kalmam acı bir tablo" derken yaşadığı zor dakikaları İHA'ya anlattı. Engelli bir çocuğun zabıtalar tarafından yerinden kaldırılmasına vatandaşların, tepki verdiğini ve partiye küfrettiğini söyleyen Nabi, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mızın kadına şiddet günü nedeniyle yürüyüşü vardı. Ben de o yürüyüşe katıldım. Aziz Başkan'a ve partiye küfür ediyorlar, bir baktım zabıta özürlü bir çocuğun yanında duruyor 'buradan kalkacaksın' diyor. Ben de baktım ki insanlar çok tepki gösteriyor, bu tepkiye karşılık zabıtanın kulağına yanaşıp ‘Bak millet partiye küfrediyor, Aziz Başkan'a küfrediyor, gel bırak bu çocuk kalsın’ dedim. Ondan sonra bana 'sen kimsin' dedi. Ben de 'benim kim olmam önemli değil' dedim. Daha sonra köprüden Konak Meydanı'a geçerken arkamdan bağırıp 'bekle bekle geleceğim' dedi. Ben de 'gidiyorum geleceksen gel' dedim sonra bana 'Ziraat Bankası'nın oraya geç' dedi. Az sonra bi baktım 4-5 kişi indi aşağıya. Onlarla ne konuştuysa sonra yanıma gelip kolumu arkaya büktüler. Daha öncede inşaatta çocuklara yardım ederken düşüp burkmuştum kolumu. O nedenle kolumda kemik zedelenmesi vardı. Onlar bu kolumu arkaya bükünce büyük acı hissettim. Hastaneye gittim 3 günlük iş yapamaz raporu verdiler. Üç gün işimden gücümden uzak kalacağım. Kadına şiddete hayır yürüyüşünde yürürken kendimin şiddete maruz kalmam acı bir tablo” dedi.

ABDÜLAZİZ BAYDİLLİ