Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHPli Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

31 Ocak 2017 18:23
CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - Tıkla İzle

Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP'li meclis üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Parti Meclisi is üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bugün akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandı. Soruşturma savcısı Kadıgil’i "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Duruşmadan sonra gözaltına alındı

Kadıgil, bu sabah, İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’a hakaret suçundan yargılandığı davada ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelmişti. Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı çıkarılan Kadıgil, ağır Ceza Mahkemesi’ne ifade verdikten sonra, polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. 

Etiketler: CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!