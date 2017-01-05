Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » CIA ajanından yıllar sonra gelen Saddam itirafı

CIA ajanından yıllar sonra gelen Saddam itirafı

Saddam Hüseyin’i ilk sorgulayan eski CIA ajanı John Nixon, Bush'tansa Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini söyledi.

CIA ajanından yıllar sonra gelen Saddam itirafı

05 Ocak 2017 13:56

ABD Merkez Haberalma Teşkilatı, 2003 yılında yakalanmasının ardından Saddam Hüseyin’i sorgulaması için eski CIA ajanı John Nixon’ı talep etmişti. Saddam’ı yakalandıktan sonra sorgulayan ilk kişi olan Nixon, yıllar sonra önemli açıklamalarda bulundu. Nixon, "Bir kriz anında siyasetçiler bize gelir, karşılarındaki kişinin kim olduğunu, ne istediklerini, neden böyle davrandıklarını sorardı" dedi. Saddam Hüseyin'in çok sayıda dublör kullandığı söylentisine değinen Nixon, "Onu gördüğüm anda aklımda tek bir şüphe kalmadı" ifadesini kullandı. Nixon, “Onunla konuşmaya başladığımda yıllardır masamda duran kitabın kapağındaki bakışı gördüm yüzünde. Ara sıra kendime dünyada en çok aranan adamı sorguladığım gerçeğini hatırlatıyordum. İnanılmaz bir şeydi” dedi. 

Saddam Hüseyin'i "çelişkilerle dolu" diye tanımlayan Nixon, "Gördüğüm en karizmatik insanlardan biriydi. İstediği zaman etkileyici, hoş, komik ve nazik olabiliyordu” ifadesini kullandı. Nixon, Bush'tansa Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini de söyledi.
CIA ajanı John Nixon, devrik lideri ilk sorgulayan kişi olmuştu ve sorgu günlerce sürmüştü. 

Etiketler: bush, saddam hüseyin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç