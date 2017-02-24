Diğer
Kategoriler

Çiftçilere 2 milyar 118 milyon TL’lik destek ödemesine başlanıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplamda 2 milyar 118 milyon TL’lik ödeme yapılacağını söyledi.

Çiftçilere 2 milyar 118 milyon TLlik destek ödemesine başlanıyor

24 Şubat 2017 10:22

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplamda 2 milyar 118 milyon TL’lik ödeme yapılacağını kaydeden Çelik, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ödemeler kapsamında; mazot desteği için 722,7 milyon TL, gübre desteği için 877 milyon TL, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon TL, yem bitkileri desteği için 240 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon TL, hayvan gen kaynakları için 7 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon TL ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verilecek. Destek ödemeleri bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Ödemelere, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre önümüzdeki hafta da verilmeye devam edilecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde üreticilerimize ödenen meblağ tutarı 2.8 milyar TL’yi bulacak. Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL’lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 22’lik kısmını ödemiş olacağız.” 

Benan Özben
 

Etiketler: çiftçi, destek, faruk çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, ödeme


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!