Gaziosmanpaşa Belediyesi, aile kurmak amacı ile bir araya gelen yaklaşık 150 çifte, evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla 'Evlilik Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı' düzenledi. Eğitim programı sonunda ise Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 10 haftalık eğitime katılan çiftlere plaket takdiminde bulundu. Başkan Usta, Evlilik Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı'nı tamamlayan Fadime ve Naim çiftinin nikahını da kıydı. 10 haftalık eğitimin ardından nikah masasına oturan çift, birbirine 'evet' dedi.

"Çiftimize mutluluklar diliyorum"

Genç çiftin nikahını kıyan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, " Her şeyden önce evliliğin maddi bir hayat kurulması olmadığını, bunun manevi boyutlarının, sosyal boyutlarının olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle biz de evlilik aşaması, evlilik sonrası neler yapılması gerektiğini, evlilikte nelere dikkat edilmesi gerektiğini sosyal ihtiyaçların neler olduğunu biz çiftlerimize, öncelikle adaylarımızla paylaşmaya yönelik eğitim programı yaptık. Bu eğitimle 20 çiftimizi bilinçlendirmiş olduk ve bunun sonunda bir çiftimizin burada nikahını gerçekleştirdik. Gerçekten de son derece güzel bir nikah yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü böyle bir eğitim sonucunda bir çiftimizin nikahını kıymak bizi de mutlu etti. Ben çiftimizi tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

"O konuşurken ben susuyorum"

Seminerlerin ilişkilerine katkı sunduğunu belirten Fadime Altuntaş, "En önemlisi zaten birimiz konuşurken birimizin susması gerektiğini öğrendik ve bu şekilde birbirimize olan sevgimizi ve aşkımızı kaybetmiyoruz. Bu seminerlere eşimle beraber 3 hafta katıldık. Benim eşim biraz sinirli, o konuşurken ben susmuyordum. Ben susunca sıkıntı olmuyor artık" şeklinde konuştu.

"Eğitimler sonucunda ilişkimizde olumlu bir değişim oldu"

Eğitimler sonucunda ilişkilerinde olumlu bir değişim oluştuğunu ifade eden Naim Şengür ise, "İlişkimize daha olumlu bakmaya çalıştım. Kelimelerle, anlatma tarzıyla daha güzel oldu. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Genç arkadaşlarımıza da bu seminerlere katılmalarını tavsiye ediyoruz. Mutlaka katılsınlar" dedi.

Emrah Kuş



