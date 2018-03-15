Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a benzerliği başına dert oldu

Edirne'de yaşayan 26 yaşındaki Recep Dural, arkasında on binlerce mağdur bırakarak kayıplara karışan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a benzerliği yüzünden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Dural, Mehmet Aydın'a benzerliği yüzünden yolda yürüyemez hale geldiğini ve çok üzüldüğünü ifade etti. Dural, zaman zaman vatandaşların fotoğraf çektiğini belirterek, "2-3 gündür bir mağduriyet yaşıyorum. Edirne ufak olduğu için şu 2-3 gündür Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’a benzetiyor. Yüzümüzün güleç olmasından, kilomuzdan, saç modelimizden yolda yürüyemez hale geldim. Dün akşam lokantaya girdiğimde önce sessizlik, bakışma, gizliden fotoğraf çekme oldu. Beni ona benzettiler. Sınır kenti olduğumuz için Edirne’den kaçacak mı? diyenler oldu. Üzülüyorum. Çünkü böyle bir insan benzemek insanın gururunu acıtıyor. Her neredeyse gelsin insancıkların parasını versin. Sesimizi duysun" şeklinde konuştu.

Ergin Yıldız

