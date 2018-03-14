Çiftlik Bank tabelaları söküldü! Kayyum atanıyor

Bakanlığın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

Başsavcılık açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çiftlik Bank mağduru 20 kişinin firma hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İlçede Çiftlik Bank ile ilgili 20 kişi İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran 20 müştekinin yapmış olduğu başvurular neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/1975 soruşturma sayılı dosyası üzerinden, 12 Mart 2018 tarihinde, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından soruşturma başlatılmıştır. İlgili şirketin İnegöl'de bulunan işletmelerinde 13 Mart 2018 tarihinde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Başsavcılığımızca şirketin mal varlığını üçüncü şahıslara devir ve temlik yoluyla kaçırmasının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmıştır” denildi.