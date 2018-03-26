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Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şubesi soyuldu

Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şubesi gece saatlerinde soyuldu. Şubeye kapıyı kırarak giren soyguncular dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı.

Çiftlik Bankın Beylikdüzü Şubesi soyuldu

26 Mart 2018 17:05
Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şubesi soyuldu - Tıkla İzle

Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank Şarküterileri için ‘franchising’ yöntemiyle Türkiye genelinde 150 bayilik verilmiş ve her bayi için yaklaşık 100 bin lira para alan Aydın’ın kaçmasının ardından Çiftlik Bank şarküterileri de kapatılmıştı. Çiftlik Bank mağdurlarından M.S.G., de para yatırarak Şarküteri açan isimler arasındaydı. M.S.G. sisteme yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para yatırarak Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş’ta şarküteriler açmıştı. M.S.G.’nin Beylikdüzü’ndeki şubesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Şubeye kapıyı kırarak içeri giren soyguncular, dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı. Soyguncuların iş yerindeki kasaya dokunmamaları ise dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Fethiye Mutaf

 

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