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Çikolata diyeti ile 7 günde 7 kilo! İşte diyet listesi

Çikolata ve diyet kelimeleri bir arada kullanılamaz gibi gelse de, çikolata ile zayıflamak dünyada çok popüler bir yöntemdir. Bu makalemizde çikolata diyeti ile 7 günde 7 kilo, 5 günde 4 kilo ve haftada 1 kilo olmak üzere 3 farklı diyet listesi yayımladık. Dilediğiniz diyet listesini uygulayabilirsiniz.

Çikolata diyeti ile 7 günde 7 kilo! İşte diyet listesi

02 Aralık 2016 17:31

Çikolata diyeti ile 7 günde 7 kilo (7 gün boyunca yenmesi gerekenler)

7 günde 7 kilo verdiren çikolata diyeti, yalnızca çikolata ve salatadan oluşuyor. 7 gün boyunca yenilmesi gerekenler yalnızca bunlardır.
100 gram çikolatayı 3-4 parçaya bölüp gün boyu tüketin.
Akşam yemeği ise havuç, domates, salatalık, lahana gibi dilediğiniz sebzelerden oluşan biraz zeytinyağı ve limon suyu katılmış salata. Bu salatayı doyana kadar tüketebilirsiniz.
Her gün 2 -2,5 litre su içilecek.

Çikolata diyeti ile 5 günde 4 kilo diyet listesi (5 gün boyunca bunlar tüketilecek)

Kahvaltı

Kuru üzüm, fındık vb. olmadan 30 gram bitter çikolata

1 bardak şekersiz kahve


Öğle Yemeği

30 gram bitter çikolata

1 bardak şekersiz kahve


Akşam Yemeği

30 gram bitter çikolata

1 bardak şekersiz kahve


Diyetisyen Selahattin Dönmez'den;

Çikolata diyetiyle haftada 1kilo

Kahvaltı:

1 ince dilim beyaz peynir

1 ince dilim karışık tahıllı ekmek

4 adet taze veya kuru ceviz içi

Bol domates dilimleri ve taze nane yaprakları üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı katılmış salata


Ara Öğün

1 su bardağı süt


Öğle Yemeği

1 kase erişte veya pirinç ile hazırlanmış çorba

1 küçük tabak kuşbaşı et veya tavuk sote yemek

1 ince dilim karışık tahıllı ekmek

Bol domates dilimleri ve taze nane yaprakları üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı katılmış salata


İkindi Yemeği

4 parça Antep fıstıklı çikolata


Akşam Yemeği

100 gram zeytinyağı ve kekik ile marine edilmiş fırında pişirilmiş hindi eti

1 ince dilim karışık tahıllı ekmek

Bol domates dilimleri ve taze nane yaprakları üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı katılmış salata


Ara Öğün

1 adet portakal

Not: Bu diyetleri veya herhangi bir diyeti doktorunuza danışmadan uygulamayın.


Diyetisyen Ferin Batman'dan Çikolata diyeti

Kahvaltı

1 tatlı kaşığı fındık, fıstık ezmesi veya reçel

1 dilim kepekli veya çavdar ekmeği

1dilim peynir, domates, salatalık, yeşil biber

Ara Öğün

1 meyve (4 adet çikolataya batırılmış çilek de olabilir)


Öğle Yemeği

1 porsiyon ızgara tavuk göğsü

1 su bardağı ayran

Salata


İkindi Yemeği

1 adet küçük çikolata, gofret veya 3 madlen veya 1 kase çikolatalı puding


Akşam Yemeği

4­-5 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği

3 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim kepekli veya çavdar ekmeği

Salata


Ara Öğün

1 su bardağı çikolatalı süt

1 adet meyve


Diyet listesinde çikolata yer alması kişiyi şişmanlatır mı?

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, diyette çikolataya yer vermekle ilgili bize şu bilgileri veriyor:

"Diyette çikolata tabii ki yasak değil, çikolata yemeyi çok sevenlere ara öğün yerine kahvenin yanına çikolata neden eşlik etmesin? Unutmayın, ne yediğiniz ile beraber tükettiğiniz miktarlar önemli!? Özellikle diyetteyken tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmamızı sağlayan bitter çikolata, günlük bir miktar tüketildiğinde stresi yok ediyor, kalp-damar hastalıklarını önlüyor ve cildi gençleştiriyor. Çikolata, antioksidan içeren bir yiyecektir. Antioksidanlar ise vücudu yaşlanmaya karşı koruyan en önemli şeylerin başında geliyor." 

Kaynak: http://www.mavikadin.com/ 

Etiketler: çikolata diyeti, diyet, Diyetisyen Selahattin Dönmez, Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç


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