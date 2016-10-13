Diğer
Kategoriler

‘Çikolata’ hırsızları tutuklandı

Edirne’de ve çevre illerde büfelere girerek, özellikle çikolata başta olmak üzere şekerleme, kek, sigara ve kasada bulunan paraları çalan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Çikolata hırsızları tutuklandı

13 Ekim 2016 12:38

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’dur’ ihtarına uymayan 39 EZ 433 plakalı aracı, yapılan takip sonucu kentte bulunan sanayi bölgesinde, aracın plakasının boya veya bant benzeri bir malzeme ile değiştirilmek üzereyken buldu. Aracın içinde bulunan şahıslardan 4’ünün Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri yanında, bir tanesinin de Talatpaşa asfaltı üzerinde bir iş yeri yakınında yakalandığı, bir şüphelinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Yakalanan şahısların D.B., A.C., M.Ç., S.D., F.E.D. olduğu, kaçan şahsın ise Ü.B. isimli şahıs olduğu belirtilirken, söz konusu aracın da Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığında çalıntı kaydının olduğu bildirildi.

Hırsızlık olaylarına karışan şahısların üzerinde toplam bin 985 TL ile çok sayıda çikolata, şekerleme, kek ve sigara bulunduğu belirtildi. Olaya karışan yaşı küçük 4 çocuk hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü’nce tahkikatın devam ettiği, 18 yaşından küçük D.B. isimli şahsın ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: çikolata hırsızları, Edirne


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!