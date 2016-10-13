Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’dur’ ihtarına uymayan 39 EZ 433 plakalı aracı, yapılan takip sonucu kentte bulunan sanayi bölgesinde, aracın plakasının boya veya bant benzeri bir malzeme ile değiştirilmek üzereyken buldu. Aracın içinde bulunan şahıslardan 4’ünün Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri yanında, bir tanesinin de Talatpaşa asfaltı üzerinde bir iş yeri yakınında yakalandığı, bir şüphelinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Yakalanan şahısların D.B., A.C., M.Ç., S.D., F.E.D. olduğu, kaçan şahsın ise Ü.B. isimli şahıs olduğu belirtilirken, söz konusu aracın da Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığında çalıntı kaydının olduğu bildirildi.

Hırsızlık olaylarına karışan şahısların üzerinde toplam bin 985 TL ile çok sayıda çikolata, şekerleme, kek ve sigara bulunduğu belirtildi. Olaya karışan yaşı küçük 4 çocuk hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü’nce tahkikatın devam ettiği, 18 yaşından küçük D.B. isimli şahsın ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Koray Ustabaşı