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Çıldır Gölü dondu

Çıldır Gölü dondu

Çıldır Gölü dondu

10 Aralık 2016 10:38
Çıldır Gölü dondu - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da, 126 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü’nün üzerini buz tabakası kapladı. Aşırı soğuklar nedeniyle göl üzerinde 8-10 santimetre kalınlığında buz oluşurken, buz kütlesinin kalınlığının soğuklarla birlikte yarım metreye çıkabileceği belirtildi.

BALIKÇILARIN DONAN GÖL ÜZERİNDE ÇAY KEYFİ

Gölün donmasına sevinen balıkçılar göl üzerinde çay içerek kutladı. Balıkçı Ethem Kılıç, "’Geçen yıl bu zaman daha donmamıştı. Bu yıl ayaz çok olduğundan dolayı daha erken dondu. Araçların bile çıkabileceği seviyeye gelen göle kıyıdan yol olmadığı için ve tekneler yolu kapattığı için çıkamadık. Kış olduğu zaman göl üzerinde balık mangal yaparız, donan göl üzerinde çay yapıp daha zevkli oluyor. Açık havada güzel bir ortam ve dışarıdan gelen insanlar araçlarıyla göl üzerine çıkarak mangal keyfi yaşıyorlar. Çok da zevkli oluyor, gördüğünüz gibi çayımızı içip mutlu oluyoruz" dedi.

Buz tutan göl, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, çocuklar da göl üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Yüzeyi tamamen buz tutan gölde kızakla kaymanın keyfini yaşayan büyükler ise çocukluklarını hatırladıklarını söyledi.

Etiketler: Çıldır Gölü


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