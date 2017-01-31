Balıkçılar ve kurtlar bir arada - Tıkla İzle

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Cemil İncedere ile Adnan Genç, ağlarını göle attıktan sonra köylerine dönerken yiyecek aramak için göle inan kurtlarla karşılaştı. İncedere ve Genç, kurtlarla birlikte objektiflere yansıdı. Belirli mesafede kurtlarla birlikte yaklaşık bir saat yolculuk eden İncedere ve Genç'in önlerinden geçerek giden kurtlar, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Çıldır Gölü üzerinde sürekli kurtların olduğunu ifade eden Cemil İncedere, "Biz kurtlara alıştık, kurtlar da bize alıştı, birbirimizi rahatsız etmeden geçiniyoruz" dedi.

Çıldır Gölü üzerine uzun zamandan beri kurtların geldiğini ifade eden Akçakaleli balıkçılar ise kurtların kendilerine köylerine kadar eşlik ettiğini belirtti.