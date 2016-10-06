15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sincan’da yaşanan gelişmeler kameralara yansıdı. Güvenlik kameraları ve vatandaşların çektikleri görüntülerde ortaya çıkan ilginç görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbeye karşı koyan Türk milleti için kullandığı “Çılgın Türkler” sözünü hatırlattı.

Darbe gecesi Sincan meydanında binlerce kişi toplandı. DDY Genel Müdürlüğü ile Sincan Belediyesinin yaptığı görüşmeler sonrasında Sincan’da banliyö hattı olmadığı için hızlı tren hattına 6 vagonlu toplam 6 tren seti konuldu. Sincan meydanında yapılan anonsların ardından Sincanlılar darbecilere karşı koymak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara Emniyeti önüne gitmek üzere tren istasyonuna akın etti. Binlerce kişi bindikleri trenlerle Ankara merkezine ulaşmak için harekete geçti. Ağzına kadar dolu olan trenlerin F-16’lar ve helikopterler tarafından vurulmaması için ışıkları söndürüldü. Karanlıkta Ankara merkezine ulaşmak için yola çıkan vatandaşlar bir yandan salavat getirdi, bir yandan da “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı. Trende bulunan kadınlar ise yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerimleri okuyarak vatan için dua etti.

Ankara’ya ulaşan trenlerden inen vatandaşlar, birbirleri ile yarışarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara Emniyeti önüne koştu.

Güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları ile çekilen görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Sincan, darbe gecesi 12 şehit verirken, şehitlerden bir tanesinin trenlerle Ankara merkezine gidenlerden birisi olduğu öğrenildi.

Derya Yetim