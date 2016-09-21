Kent merkezinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle hayatı felç etti. Yağış kısa sürede etkisini arttırırken araçlar yollarda mahsur kaldı. Kent merkezinde bulunan bir iş merkezini su bastı, ürünlerini kurtarmak için dükkanlarına gelen esnaflar iş yerindeki malzemeleri boşalttılar. Zonguldak Belediyesi ekipleri ve Karayolları ekipleri şiddetli yağışla birlikte dolan logar kapaklarını temizledi. İş yerlerini su basan esnaflar dükkanlarını temizlemek için seferber oldular. Zonguldak Belediyesine tepki gösteren esnaflar mağdur olduklarını belirterek yetkileri göreve davet ettiler.

“Belediye Başkanının zor anları “

Gece Saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle su basan Gazipaşa caddesine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Esnaf’ın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Ekiplerin gelmesini isteyen Muharrem Akdemir, Emral Çarşısından çıktığı sırada esnaf Belediye Başkanı’na ”Gidemezsiniz ekipler gelsin öyle gidin” şeklinde tepki verdi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde Belediye Başkanı’nın yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.