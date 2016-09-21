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Çılgına dönen esnaflar, ekipler gelmeden başkanı göndermedi

Zonguldak’ta şiddetli yağış hayatı felç etti. Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkili olurken bir iş merkezi ve dükkanlar sular altında kaldı. Su basan Gazipaşa caddesine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Esnafın tepkisiyle karşılaştı. Akdemir’e tepki gösteren esnaflar temizlik ekibi gelmeden başkan Akdemir’i göndermedi.

Çılgına dönen esnaflar, ekipler gelmeden başkanı göndermedi

21 Eylül 2016 07:38
Çılgına dönen esnaflar, ekipler gelmeden başkanı göndermedi - Tıkla İzle

Kent merkezinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle hayatı felç etti. Yağış kısa sürede etkisini arttırırken araçlar yollarda mahsur kaldı. Kent merkezinde bulunan bir iş merkezini su bastı, ürünlerini kurtarmak için dükkanlarına gelen esnaflar iş yerindeki malzemeleri boşalttılar. Zonguldak Belediyesi ekipleri ve Karayolları ekipleri şiddetli yağışla birlikte dolan logar kapaklarını temizledi. İş yerlerini su basan esnaflar dükkanlarını temizlemek için seferber oldular. Zonguldak Belediyesine tepki gösteren esnaflar mağdur olduklarını belirterek yetkileri göreve davet ettiler.

“Belediye Başkanının zor anları “
Gece Saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle su basan Gazipaşa caddesine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Esnaf’ın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Ekiplerin gelmesini isteyen Muharrem Akdemir, Emral Çarşısından çıktığı sırada esnaf Belediye Başkanı’na ”Gidemezsiniz ekipler gelsin öyle gidin” şeklinde tepki verdi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde Belediye Başkanı’nın yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.


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