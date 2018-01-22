Ciltte ki çatlaklara dikkat

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Derideki çatlaklar özellikle kadınların en çok korktuğu güzellik sorunları arasında yer alıyor. Ciltte oluşan bu deformasyonlar ilerlemeye devam ettikçe makyaj ürünleriyle de kapatılamayacak boyutlara ulaşıyor. Bu sorundan yüzde 80 oranında kurtulmanız için derideki çatlakların nasıl oluştuğu ve nasıl giderileceğine dair sizlerle bilgiler paylaşacağız” dedi.

Sıklıkla kadınlarda, kalça, baldır, karın ve göğüs bölgelerinde çatlakların görülmekte olduğunu belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “En önemli nedenleri kilo alıp vermedeki ani değişiklikler, gebelik ve vücudun nemsiz kalması sayılabilir. Ancak dikkat edildiğinde görülmüştür ki çatlaklar her kadında ve her gebede görülmemektedir. Bu anlamda şanslı olan taraf genelde genetik özelliklerinin elverişli olmasındandır. Bunun dışında tamamen cilt yapısı ön plandadır” diye konuştu.

Cilt rengi açık olanların çatlak sorununa daha yatkın olduğunu ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “ Zaten zamanla kararan çatlaklar, açık tenli bayanlarda kendini daha çok belli eder. Cildin elastikiyetinde önemli rollere sahip elastin liflerinin yapısı bu durumda çok önemlidir” şeklinde konuştu.