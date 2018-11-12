cimri.com'dan dijital dönüşüm hareketi

Geniş bir kataloğa sahip online alışveriş rehberi Cimri.com, bu yıl itibariyle 10'uncu yılını kutladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede şirket; son iki yıl içinde yaptığı dijital dönüşümle 400'ün üzerindeki mağaza sayısına ve 12 milyonu aşan aylık ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı. Ayrıca şirket; Turkcell tarafından geliştirilen Yaani ile yaptığı işbirliğiyle de enflasyonla mücadeleye katkı yaptığını da bildirdi.

Kullanıcılar, istedikleri ürüne ilişkin online satış yapan firmaların farklı fiyatlarını tek ekran üzerinden karşılaştırmalı bulabilecek

Yapılan açıklamada; kullanıcıların yaşam tarzlarına göre hedeflemeler yaparak gündelik hayatın içinde yer aldığını açıklayan şirket, alternatif iletişim kanalları oluşturup, bu mecralara göre işleyişini şekillendiriyor. Kullanıcılar Yaani'nin alışveriş özelliği sayesinde, istedikleri marka ve ürünleri satan online mağazaları, tek ekran üzerinden karşılaştırmalı olarak inceleyip alışveriş yapabilecek.

Öte yandan, cimri.com önümüzdeki dönemde tatil ve uçak bileti gibi ürünlerde de karşılaştırma yapma imkanı sunacak.

Serkan Koç: "Herkesin tasarruf ettiği, ekonomik zorluklarla olan bir dönemi atlattık"

E-ticaret, her geçen gün katlanarak büyüdüğünü söyleyen Cimri.com Genel Müdürü Serkan Koç, “Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinin Türkiye'ye gelmesi bunun önemli bir işareti. Bu kadar çok büyük oyuncunun olması noktasında kullanıcıların biraz kafası karışıyor. Biz bu karışıklığı, satış yapan siteleri tek bir ekrana toplayarak gideriyoruz. 10 yıllık bir şirket olarak başa baş noktasında karlılığa ulaşma başarısını yakaladık. Herkesin tasarruf ettiği, ekonomik zorluklarla olan bir dönemi atlattık. Örneğin, kriz döneminde konserve ürün alımı artış gösterdi. Bizim ana hedefimiz, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli ürün çeşitliliği sunmak ve kullanıcıyı ‘en ucuza' ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tasarrufa ihtiyacı olduğu dönemde tüketicilerin en uygun ürüne, en uygun fiyatla en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan bir çözüm sunmak istediklerini söyleyen Serkan Koç, "Yaani'de tüketiciler, Cimri.com aracılığıyla diğer arama motorlarında bulamayacakları bir içeriğe erişme şansı buluyor. Bu yüksek teknolojili girişimin enflasyonla mücadeleye yapacağı katkının tüm yerli firmalar için örnek olacağını umut ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Ayrıca cimri.com dün gerçekleşen 16'ncı Altın Örümcek Web Ödülleri'nde hizmet kategorisinde halkın favorisi ödülünü aldı.