Çin devlet şirketinden Türkiye’ye 1 milyar dolarlık bütçe

Türkiye’deki toplam yatırım değeri 20 milyon doları bulan Çin devlet şirketi HT Solar Enerji’nin Genel Müdürü Robin Xi, Solarex Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Xi, YEKA projesine katılmayı ve 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Diğer dünya ülkelerine göre Türkiye güneş potansiyeli olarak çok yüksek. Geçen sene itibariyle YEKA projesine katıldık. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı ihaleyi alamadık yalnız bu sene itibariyle tekrardan giriş yapacağız. Çok pozitif düşünüyoruz. İstediğimizi alacağımızı umuyorum. Bir sonraki YEKA projesi eğer 1 gigawatt olursa 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız" dedi.

"Huawei ile yapılan distribütörlük anlaşması servis kalitesini artıracak"

HT Solar Enerji’nin Huawei ile imzaladığı distribütörlük anlaşmasına da değinen Robin Xi, servis kalitesini artırmak için böyle bir anlaşmaya vardıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Huawei ile yaptığımız anlaşmanın içeriğinden bahsetmek gerekirse fiyat dengesi ve aynı zamanda yeni sisteme çözünülebilirlik, son kullanıcıya daha fazla çözüm sunma amacıyla yaptığımız anlaşmadır. Huawei ile yaptığımız anlaşma da zaten servis kalitesini artıracağı için iki tarafın iki şirketin de mühendisleri son kullanıcıya bir problem çıkması halinde servis hizmeti sağlayacaktır.”

Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim kapasitesine sahip

Çin devlet şirketi HT Solar Enerji (HT-SAAE) Türkiye’de 2016 yılından beri üretim yapıyor. İstanbul Tuzla’da 30 bin metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 600 kişinin çalıştığı fabrikasında yıllık 600 MW panel ve 320 MW hücre üretimiyle Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Rıfat Fırat