Shanghai Shenhua, Carlos Tevez'in transferini resmen açıkladı. Arjantin basınında yer alan haberlerde Çin ekibinin Boca Juniors'a bonservis bedeli olarak 11 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. Shanghai Shenhua ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki yıldız ismin ise yıllık yaklaşık 40 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Tevez, alacağı ücret ile futbol dünyasının en çok kazanan ismi olacak.

Carlos Tevez, kariyerinde Manchester United, Manchester City, Juventus gibi kulüplerde forma giyerek, altyapısında yetiştiği Boca Juniors’a gelmişti.

Tecrübeli golcünün transfer olduğu Shanghai Shenhua'nın kadrosunda bir dönem Beşiktaş forması da giyen Demba Ba'nın yanı sıra Nijeryalı yıldız Obafemi Martins de bulunuyor. Shanghai Shenhua geçtiğimiz sezonu 48 puanla 4. sırada tamamladı.