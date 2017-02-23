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Çin menşeli tellerin ithalatında düzenleme

Çin menşeli adi metallerden içi doldurulmuş tellerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesine karar verildi.


23 Şubat 2017 14:16

Ekonomi Bakanlığının 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin’ Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ‘adi metallerden içi doldurulmuş teller’ ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesine karar verildi. Buna göre, elektrikli ark kaynağı yapmak için kullanılan Çin menşeli adi metallerden içi doldurulmuş tellerin ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemlerin mevcut haliyle devam edecek.

Düzenlenen tebliğde, yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanırken; gümrük idareleri, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil edebilecek. 

Etiketler: Çin, ithalat, telefon


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