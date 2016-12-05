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Çınar'ın acı günü

Samsunspor'un eski teknik direktörlerinden Mehmet Ali Çınar'ın annesi Mevlüde Çınar(88) son yolculuğuna uğurlandı.

Çınarın acı günü

05 Aralık 2016 18:40

Samsunspor'un eski teknik direktörlerinden ve Samsunspor'a uzun yıllar hizmet etmiş futbol adamı Mehmet Ali Çınar, önceki gün annesi Mevlüde Çınar'ı kaybetti. Mevlüde Çınar'ın cenaze namazı bugün Büyük Cami'de ikindi namazına müteakip kılındı. Mehmet Ali Çınar'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Çınar'ı bu acılı gününde yalnız bırakmayanların arasında Samsunspor'un efsane futbolcularından Celil Sağır da yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mevlüde Çınar, Derecik Mezarlığı'na defnedildi.  

Kenan Akyüz


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