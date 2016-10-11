Kazada ağır yaralanan Hüseyin Teke, yaşam mücadelesi verirken, aracı kullanan kişinin izinli çıkan bir mahkum olduğu iddia edildi. Cinayet gibi kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Teke’nin hayatını karartan kaza, Pendik Güllübağlar Mahallesi’nde geçtiğimiz cuma gecesi yaşandı. Arkadaşları ile halı saha maçına giden Hüseyin Teke (24), yol kenarında yürürken, bir anda üzerilerine gelen aracın çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralandı. İnanılmaz kazada, 4 arkadaştan 3’ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Otomobilin hızla geldiği görüntülere yansırken, daha sonra otomobilin 4 arkadaşa çarpma anı görülüyor. Kazadan sonra ise gençlerin yardımına diğer arkadaşları koşuyor.

Kazada ağır yaralanan Hüseyin Teke, bir süre ilk gittiği hastanede beklerken, daha sonra yoğun bakım ünitesi uygun olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorları tarafından beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Hüseyin Teke’nin yaşam mücadelesi ise sürüyor.

“Hız kesmeden bize vurup kaçtı”

Kaza sırasında Hüseyin Teke’nin yanında bulunan Süleyman Metin, “O akşam biz 4 arkadaş yürüyorduk. O esnada 100-150 metre kadar önümüzden bize doğru gelen, sanırım kilometre hızı 100-120 civarında olan bir araç, hiç hızını kesmeden bize vurup kaçtı. Ben aracı son saniyede fark ettim. Bana sol kalça kemiğimden vurdu. Diğer arkadaşımızın kolu kırıldı. Hüseyin de zaten kamera görüntülerinden izlediğiniz gibi şuan kendisi yoğun bakımda. Bizim isteğimiz olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen daha hala bize çarpan şahsın bulunamaması. Biz kendimiz kamera kayıtlarını bulup emniyete teslim ettik. Bunlarla alakalı gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaza sırasında arkadaşlarının biraz ilerisinde olan Zafer Aksu ise, otomobilin kaza yapmadan önce kendilerine tekel bayisini sorduğunu iddia etti. Aksu, “Araç bizim yanımıza geldi. Selam verdikten sonra tekel bayiini sordu. Bizim arkadaşlarımız da tarif etti. Tarif ettikten sonra 'bulamazsam gelir sizi bulurum' dedi. Bizim yanımızdan hızla ayrıldıktan sonra da pat diye bir ses duyduk. Ve biz arkadaşlarımıza döndüğümüzde arkadaşlarımıza vurmuştu. Biz de koşarak yanlarına gittik ve müdahale etmeye çalıştık” diye konuştu.

Hüseyin Teke’nin kardeşi Emrah Teke ise, “Cumartesi gecesi saat 00.30’da evde yatarken bir telefon aldım. Ailem beni aradı ve kardeşimin trafik kazası geçirdiğini söylediler. Ve bende o telaşla hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde kardeşimin çok ağır yaralı olduğu, beyninde çok büyük hasar oluştuğu, durumunun ağır olduğu ortada. Hiçbir doktorun müdahale edemediği ortada. Yaklaşık o hastanede 5 saat bekledik. Sabah saat 05.00 sıralarında bir hastaneden yoğun bakım ünitesi boş bulabildik, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldik” diyerek o gece yaşadıklarını anlattı.

Zaman zaman duygulanan Emrah Teke, ”Burada tedavimiz devam etti. Tedavimizde hiçbir sorun yok. Ama kardeşimin şuan ki durumu beyni komple iflas etmiş durumda. Nefes alamıyor. Yoğun bakım ünitelerine bağlı. Sadece kalbi atıyor. Son dakikaya kadar da tedaviye devam edeceklerini söylüyor. Ben Allah’ın dediğinden yanayım. Allah onu çok seviyorsa kardeşim de ona gitmek istiyorsa bizi bırakır gider. Ama biz kardeşimizi çok seviyoruz, kardeşimin Allah’ın izni ile bizim yanımızda kalmasını istiyorum ama durumu çok kritik. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltının olmadığını belirten Emrah Teke, “Sadece rent a car alınmış. Onlar da zaten tüm bilgileri vermiş. Artık kimi suçlayacağım onu bilemiyorum. Güvenlik kayıtlarını biz karakola teslim ettik. Görüntüleri bulamadılar, tekrar verdik. Bana aracın kiralık olduğunu ve aldıklarını ancak aracı kiralayanın ise bir mahkum olduğunu,7 günlük izinle çıktığını söylediler. Ama şuan kayıp. Bana arandığını söylediler” dedi.

Mustafa Esen