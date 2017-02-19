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Cinayet şüphelisi karı koca tutuklandı

Kütahya'da, İsmail Yavuz isimli şahsın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Cinayet şüphelisi karı koca tutuklandı

19 Şubat 2017 08:05

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Yavuz'un (25) katil zanlısı olarak gözaltına alınan ev sahibi Mehmet (38) ve eşi Emine C. (34), emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cinayet şüphelisi Mehmet C. emniyetteki sorgusunda, öldürülen İsmail Yavuz ile eşinin arasında gönül ilişkisi olduğundan şüphelendiğini, olay günü ise eşinin cep telefonundan mesaj atarak Yavuz'u eve çağırdığını ve eşiyle birlikte cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Önceki gün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine gelen polis ekipleri, İsmail Yavuz'u (25) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuştu. Ev sahibi Mehmet ve eşi Emine C., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. 

Hüseyin Efe

Etiketler: cinayet, ismail yavuz, Kütahya


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