Diğer
Kategoriler

Cinayetle sonuçlanan damat kaynana aşkında olay anının görüntüsü ortaya çıktı

Başkent'te damadın kaynanası ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından çıkan silahlı kavgada eşinin dayısını vurarak öldürmesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Cinayetle sonuçlanan damat kaynana aşkında olay anının görüntüsü ortaya çıktı

28 Mart 2018 18:05
Cinayetle sonuçlanan damat kaynana aşkında olay anının görüntüsü ortaya çıktı - Tıkla İzle

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre Serdar İ., bir süre önce eşini kaybeden kaynanası Yeter B. ile yasak aşk yaşamaya başladı. Yeter B.'nin oğlu Serdar B., annesi ile eniştesinin ilişki yaşadığından şüphelenerek ikiliyi takibe aldı. İkilinin sosyal medya hesaplarındaki yazışmalarından durumu anlayan Serdar B., annesi ile eniştesini öldürmekle tehdit etti. Ölüm tehdidinin ardından evden kaçan damat, bir süre sonra eve döndü. Eniştesinin eve döndüğünü öğrenen Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte eniştesinin evinin önüne gitti. Serdar İ. ile eniştesinin babası Kasım İ.'yi araba yıkarken gören Serdar B., ikiliye burada saldırdı. Çıkan arbedede silahına sarılan Serdar İ., eşinin dayısı Yusuf T.'yi vurarak öldürdü. 

Olaya tanıklık eden bir vatandaş, olay sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Yusuf T. ile Serdar B.'nin yerde yattığı görülüyor. Çevreden çığlık sesleri gelirken, Serdar İ. ve babası Kasım İ. evlerine giriyor. Olay sonrası yakalanan Serdar İ. hakkında "kasten adam öldürme" suçundan, babası Kasım İ. hakkında ise "yaralama" suçundan dava açıldı.  

Abdullah Sarica
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç