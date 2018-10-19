Çin'de gözaltındaki eski INTERPOL Başkanının eşi: 'Hayatta olduğundan emin değilim'

Eylül ayının sonundan bu yana kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltı açıklamasından sonra Hongwei'nin istifa haberi gelmişti. Hongwei'nin eşi Grace Meng, hala gözaltında bulunan eşinin hayatından endişe ettiğini ifade ederek, “Sanırım bu siyasi bir işkence. Hayatta olduğundan emin değilim” ifadelerini kullandı.

Fransa'da konuşan Grace Meng, çocuklarının bakıcısına eşinin uzun sureli bir seyahat için yurtdışında olduğunu söylediğini aktararak, Çin'in muhaliflere karşı güç gösterisinde sınırlarının olmadığını dile getirdi. Kendisinin de Fransa'da hedef alındığını ifade eden Meng'in eşi, “Zalimler, iğrençler. Güçlü olmak zorundayım ve diğer başkanların eşlerinin çocuklarının bizim gibi olmasını istemiyorum” ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında bir milyondan fazla yetkilinin cezalandırıldığı ifade ediliyor. Ülkede Meng Hongwei'nin yanı sıra üst düzey yetkililer de gözaltında tutuluyor. Eski Devlet Güvenlik Bakanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin polüt büro daimi komitesi üyesi Zhou Yongkang rüşvet, görevi suistimal ve "ulusal sırları bilerek afişe etmek" iddialarından suçlu bulunarak 2014 yılında müebbet hapse mahkum edilmişti.