Çin’de Türkiye Turizm Yılı başladı

Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri bugün başladı. Başkent Pekin’deki Peninsula Otel’de yapılan etkinliğe farklı ülkelerin Çin’deki diplomatik temsilcilerinin yanı sıra, turizm acentelerinden yetkililer ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte Çinli misafirler, Türkiye’den gelen aşçılar tarafından hazırlanan Türk mutfağının farklı lezzetlerini tatma imkanı da buldu.

Ayrıca, Türk sanatçılar davetlilere bir müzik ziyafeti sunarken, ebru sanatı da misafirlerden büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında yapılan çekilişte Türkiye seyahati için ücretsiz gidiş-geliş uçak bileti ve farklı ödüller dağıtıldı.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’deki turizm potansiyeli ve Turizm Yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında varılan uzlaşı neticesinde 2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutlanmasında karar kılındığını hatırlatan Büyükelçi Önen, turizm yılını Çin’de Türkiye’yi tanıtmak için çok büyük bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. İkili ilişkilerin son dönemde büyük gelişme kaydettiğine işaret eden Büyükelçi Önen, işbirliğinin ilerlemesinin turizm ve halklar arası etkileşimi de güçlendireceğini kaydetti.

Türkiye’nin dünyadaki 6’ncı popüler turistik destinasyon olduğuna dikkat çeken Önen, İstanbul’da açılacak 3. havalimanının da dünyada yıllık yolcu ağırlama kapasitesi açısından ilk sırada yer alacağının altını çizdi. Önen, şu an yılda 300 bin civarında Çinli turist ağırlayan Türkiye’nin hedefinin yıllık 1 milyon seviyesine ulaşmak olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Türkiye’nin Çinliler için birçok cazip turistik noktaya sahip olduğuna da vurgu yapan Büyükelçi Önen, Türkiye’nin yıl boyunca misafirlerine özgün kültürel, sosyal ve tarihi deneyimler sunduğunu dile getirdi. Önen, 2018 yılı içinde Çin genelinde yaklaşık 80 proje düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte yapılan çekilişte Türkiye’ye ücretsiz seyahat bileti kazanan Beijing Youth Weekly editörü Cao Yu ise şunları söyledi:

"Aslında Türkiye’ye daha önce iki kez gittim. Daha önceki gidişlerimde meşhur turistik kentleri ziyaret etmiştim. Tekrar gitme imkanım olursa daha çok yer gezmeyi istiyorum. Çinlilerin Türkiye’yi anlamak için önce yetişmeleri kolay noktaları, sonra ise daha zor ve derin noktaları öğrenmeleri gerek. Umarım benim seyahatim de böyle olacak."

Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı olarak kutlanıyor. Turizm Yılı kapsamında mart ayında Pekin’de bir gala gecesi de düzenlenecek.

Cenk Özkömür

