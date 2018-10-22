Çin'den ABD'ye diyalog çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cumartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin 1987 yılında Sovyetler Birliği ile imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini belirtmiş. gerekçe olarak ise Moskova'nın anlaşmayı ihlal ettiğini göstermişti.

“Çin'in olayla bir ilgisi yok”

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün konuyla ilgili yapılan açıklamada, tarafların ihtilafları diyalog ve istişare yoluyla çözmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, “ABD'nin anlaşmadan çekilmesini Çin ile ilişkilendirmek tamamen yanlış” ifadesini kullandı. INF'nin Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan önemli bir silah kontrolü ve silahsızlanma anlaşması olduğuna işaret eden Çinli sözcü, bunun küresel denge ve istikrarın korunmasında önemli bir rol oynadığını ve bugün de büyük önem taşıdığını belirtti.

Anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmenin, birçok alanda menfi etkiler doğuracağının altını çizen sözcü, “Çin, ilgili ülkelerin bu alanda zorlukla elde edilmiş başarıların kıymetini bilmelerini, meseleyi diyalog ve istişare ile dikkatlice ve uygun biçimde ele almalarını, çekilme kararını bir kez daha düşünmelerini umuyor” diye konuştu.