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Çini sanatı da UNESCO listesinde

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası 11. Komite Toplantısı, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlendi.


02 Aralık 2016 09:14

Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından hazırlanan somut olmayan kültürel miraslarımıza dair dosyalar, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine girebilmek için UNESCO'ya sunuluyor.

Azerbaycan’ın moderatörlüğünde Türkiye, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan tarafından sunulan ‘’İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Jupka, Kartırma, Yufka” dosyası, önceki gün gerçekleştirilen toplantıda kabul edilmiş ve böylece somut olmayan kültürel miraslarımızdan ‘Lavaş-Yufka" Türkiye adına da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydettirilmişti.
Dün yapılan oturumlarda ise Türkiye olarak sunduğumuz "Geleneksel Çini Ustalığı" listeye dâhil edildi ve ülkemiz adına tescillenmiş oldu.

Yüzyıllardır sadece bir bezeme olarak değil aynı zamanda bir sağaltma aracı olarak da kullanılan ve bu nedenle kamusal ve dinî yapıları süsleyen çini sanatı da artık UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde Türkiye adına tescilli.
Geçmişle bugün arasındaki kültürel bağların güçlenmesine, kültürel kimliğin geleceğe taşınmasına katkıda bulunan çini sanatı da saygının, olgunluk ve hoşgörünün en yoğun hissedildiği sanatlarımızdan biri olarak insanlığın ruhuna hitap eden yeni bir dünya mirası oldu.
Beş binden fazla ustasıyla günümüze taşınan geleneksel çini sanatı alanındaki derin bilgileri ve üstün becerileri göz önünde bulundurulan Sıtkı Olçar ile Mehmet Gürsoy ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ilan edilmişti. Sıtkı Olçar Çini Müzesinin geçici açılışını geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Kütahya'da gerçekleştirmişti.
Uluslararası Tanıtımları UNESCO Yapacak
Halkın gelenekleri ve devletin kültür politikaları vasıtasıyla korunan unsurlarımız kayıt ettirildikleri temsili liste ile UNESCO’nun da korumasına alındı.
Uluslararası tanıtımı UNESCO tarafından yapılan, ülkelerin kültürel diplomasilerine ve kültür endüstrilerine güç sağlayan temsilî listeye ülkemizin kaydettirdiği önceki unsurlar ise şunlar:
Meddahlık Geleneği (2008), Mevlevî Sema Törenleri (2008), Âşıklık Geleneği (2009), Karagöz (2009), Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya-2009), Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer-2010), Alevî-Bektaşî Ritüeli Semah (2010), Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010), Geleneksel Tören Keşkeği (2011), Mesir Macunu Festivali (2012), Türk Kahvesi ve Geleneği (2013) ile Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı (2014).
 

Etiketler: çini sanatı, UNESCO


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