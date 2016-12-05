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Çin’in çizdiği yeni ipek yolunda Türkiye yok

Tarihî ipek yolu yeniden canlandırılmaya çalışılırken, Çin ani bir atakla Türkiye’yi devre dışı bırakmaya çalışıyor.

Çinin çizdiği yeni ipek yolunda Türkiye yok

05 Aralık 2016 12:46

Bu iddia, Narenciye Tanıtım Grubu tarafından dile getirildi. Grubun Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Gürdoğan “Çin, Gürcistan üzerinden Karadeniz’i geçerek, Güney’de de Kıbrıs Rum kesimini kullanarak Türkiye’yi by-pass etmeye çalışıyor” dedi. Gürdoğan ise “Biz de Kazakistan ile ortak Ro-Ro ve trenferi hattı kuralım, Kazakistan’ı üs yaparak atak yapalım” dedi. Türkiye’nin Kazakistan’a narenciye ihracatını artırmak amacıyla Almatı’da organize edilen tanıtım etkinliğinde konuşan Gürdoğan “Çin, Gürcistan’ın batısında bulunan Anaklia’ya Türkiye’deki bütün limanların iki katı kapasitesine sahip bir liman yapıyor. Bu limana tren yolu ile gelip, Karadeniz’den deniz yolu ile devam ederek Avrupa pazarlarına ulaşmayı hedefliyor. Böylece ürün teslim süresini 10 güne düşürecek. Gürcistan’daki Anaklia limanı ile Romanya’nın Köstence limanı arasına trenferi ve Ro-Ro hattı kurarak Türkiye’yi by-pass edecekler. Çin, Güney Kıbrıs’a liman yaptı. Türkiye iki taraftan by-pass ediliyor. AB’ye alternatif pazar olacak bölge için acilen harekete geçmeliyiz” dedi.

Türkiye gazetesi

Etiketler: Çin


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