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Çinli bankadan Türk Eximbank'a 200 milyon dolarlık kredi

Türk Eximbank, ulusal kalkınma bankası China Development Bank’tan 200 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

Çinli bankadan Türk Eximbanka 200 milyon dolarlık kredi

26 Temmuz 2017 12:01

Türk Eximbank, ulusal kalkınma bankası China Development Bank’tan 200 milyon dolar tutarında bir kredi sağladı. İki bankanın yetkilileri Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Söz konusu kredi için Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve China Development Bank Genel Müdür Yardımcısı Yang Peixing 25 Temmuz tarihinde Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Söz konusu kredi, 3 yıl vadeli olması açısından bankamızın fonlama olanaklarını çeşitlendirme ve orta-uzun vadeli kredi portföyünü artırma stratejisi ile uyum göstermektedir. Ayrıca, son aylarda Çin bankaları ile geliştirilen ilişkilerimiz kapsamında 500 milyon dolar tutarında orta-uzun vadeli kaynak sağlanıldı" dedi.

İki bankanın yetkilileri, söz konusu bu finansman işleminin yanı sıra dış ticaret, proje finansmanı da dâhil birçok alanda işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı. Türk Eximbank’ın 2017 yılında bugüne kadar sağladığı yurtdışı kaynak tutarı 2,1 milyar dolara ulaştığı bildirilirken, bu tutarın yaklaşık 869 milyon dolarlık kısmı orta ve uzun vadeli kaynaklardan oluştuğu kaydedildi.


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