Diğer
Kategoriler

Cinsel içerikli mesaj cinayetine 1 tutuklama

Adana'da, eşine telefonla cinsel içerikli mesaj gönderdiğini ileri sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinsel içerikli mesaj cinayetine 1 tutuklama

24 Ocak 2017 09:53

Edinilen bilgiye göre, E.T. (21) ile evli olan Özkan Tatlı'nın (31), Yenibaraj Mahallesi'nde oturdukları iki katlı evin birinci katına, dini nikahlı Ferdi Ç. (32) ile Dilek Z. (25) çifti taşındı. İddiaya göre, bir süre sonra Özkan Tatlı, komşusu Dilek Z.'ye SMS ve internet yoluyla cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu olaylar yaşanırken Dilek Z. ile Ferdi Ç. de geçimsizlik nedeniyle sürekli kavga etmeye başladı.

20 Ocak günü Dilek Z. ile Ferdi Ç. yine kavga edince, Ferdi Ç. evi terk edip gitti. Ferdi Ç. akşam eve gelmeyince Dilek Z. evden ayrılıp kocasını aramaya başladı. Ancak bulamayıp eve döndüğünde evde Özkan Tatlı ile karşılaştı. Evine izinsiz girilmesine sinirlenen Dilek Z., Özkan Tatlı ile kavga etti. Daha sonra da telefonla eşini aradı. Ancak eşi telefonu açmayınca SMS atıp, "Özkan eve girmiş beni rahatsız ediyor, uzun süredir de bana cinsel içerikli mesajlar atıyordu" diye yazınca, Ferdi Ç. arkadaşı Ahmet B.'yi (27) alarak eve geldi.
Taraflar arasında satırlı, pompalı tüfekli kavga çıktı. Kavgada Özkan Tatlı, Ferdi ve Ahmet'i satırla yaraladı. Bunun üzerine Ferdi Ç. pompalı tüfeği alıp ateş ederek Özkan Tatlı'yı vurdu. Bu arada Dilek Z. de olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Ferdi Ç. ile Ahmet B. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, yaralanan Özkan Tatlı ise eşinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada Ferdi Ç. ile eşi Dilek Z.'yi gözaltına aldı. Ahmet B.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Ferdi Ç. ve Dilek Z. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ferdi Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Dilek Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: mesaj


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!