Diğer
Kategoriler

Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilebiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Tüzel, cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilebileceğini ve bunun sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu açıkladı.

Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilebiliyor

11 Ocak 2018 14:43

Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Tüzel, cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek bozukluklar, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgili bozukluklar ve cinsel ağrı bozuklukları konusunda açıklamalarda bulundu.

Cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili olarak Op. Dr. Tüzel, ''Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre cinsel sağlık; kişilik, iletişim ve aşkı arttıran yollarla cinsel varoluşun bedensel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerinin bir bütünleşmesidir. Cinsellikle ilgili sorunlar bu bütünlüğün bozulmasına yol açarak, bireylerin ruhsal ve sosyal sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek bozukluklar, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgili bozukluklar, cinsel ağrı bozuklukları olmak üzere 4 grupta ele alınabiliyor'' ifadelerini kullandı.

Cinsel işlev bozukluklarının nedenleri

Cinsel işlev bozukluklarının nedenlerini açıklayan Op. Dr. Tüzel, ''Kadınlarda cinsel işlev bozuklukları biyolojik, psikolojik ve bireysel birçok faktörden etkilenen karmaşık bir durum. Ancak değerlendirmenin daha basitleştirilmesi açısından nedenler iki ana başlıkta toplanabiliyor. Organik nedenler; damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker, kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı (yan etkileri), alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı. Psikolojik nedenler; partnerle (eş) ilişki sorunları, depresyon, anksiyete bozuklukları, kişilik özelliklerinin etkisi. Ancak genellikle ortaya çıkan sorunda her zaman saf bir sınıflama da yapılamaz. Sorunun oluşumunda her iki etken de (organik ve psikolojik) birlikte olabiliyor'' şeklinde konuştu.

Teşhisin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Op. Dr. Tüzel, ''İlk değerlendirmede sorunun psikolojik ya da fiziksel olup olmadığına bakılıyor. İlgili hekimlerce gerekli konsültasyonlar yapılarak, tanı yöntemleri uygulanıyor ve tedaviye başlanıyor. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavileri, psikolojik tedaviler, cinsel tedaviler ve ameliyatlar sayılabiliyor'' dedi.

Op. Dr. Tüzel, sözlerini şöyle tamamladı: ''Cinsel işlev bozuklukları evlilikte eşlerin birbirleriyle olan iletişimleri, duygu ve düşünce alanında yakınlaşma ve paylaşımlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Menopozda hormonal yetersizliğe bağlı sorunlar olabiliyor. Bunun sonucunda cinsel isteksizlik, orgazm olamama gelişebiliyor. Bu durumlar için çeşitli tedavi yöntemleri mevcut''.
 

Etiketler: Mine Tüzel

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç