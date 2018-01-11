Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilebiliyor

Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Tüzel, cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek bozukluklar, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgili bozukluklar ve cinsel ağrı bozuklukları konusunda açıklamalarda bulundu.

Cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili olarak Op. Dr. Tüzel, ''Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre cinsel sağlık; kişilik, iletişim ve aşkı arttıran yollarla cinsel varoluşun bedensel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerinin bir bütünleşmesidir. Cinsellikle ilgili sorunlar bu bütünlüğün bozulmasına yol açarak, bireylerin ruhsal ve sosyal sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek bozukluklar, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgili bozukluklar, cinsel ağrı bozuklukları olmak üzere 4 grupta ele alınabiliyor'' ifadelerini kullandı.

Cinsel işlev bozukluklarının nedenleri

Cinsel işlev bozukluklarının nedenlerini açıklayan Op. Dr. Tüzel, ''Kadınlarda cinsel işlev bozuklukları biyolojik, psikolojik ve bireysel birçok faktörden etkilenen karmaşık bir durum. Ancak değerlendirmenin daha basitleştirilmesi açısından nedenler iki ana başlıkta toplanabiliyor. Organik nedenler; damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker, kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı (yan etkileri), alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı. Psikolojik nedenler; partnerle (eş) ilişki sorunları, depresyon, anksiyete bozuklukları, kişilik özelliklerinin etkisi. Ancak genellikle ortaya çıkan sorunda her zaman saf bir sınıflama da yapılamaz. Sorunun oluşumunda her iki etken de (organik ve psikolojik) birlikte olabiliyor'' şeklinde konuştu.

Teşhisin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Op. Dr. Tüzel, ''İlk değerlendirmede sorunun psikolojik ya da fiziksel olup olmadığına bakılıyor. İlgili hekimlerce gerekli konsültasyonlar yapılarak, tanı yöntemleri uygulanıyor ve tedaviye başlanıyor. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavileri, psikolojik tedaviler, cinsel tedaviler ve ameliyatlar sayılabiliyor'' dedi.

Op. Dr. Tüzel, sözlerini şöyle tamamladı: ''Cinsel işlev bozuklukları evlilikte eşlerin birbirleriyle olan iletişimleri, duygu ve düşünce alanında yakınlaşma ve paylaşımlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Menopozda hormonal yetersizliğe bağlı sorunlar olabiliyor. Bunun sonucunda cinsel isteksizlik, orgazm olamama gelişebiliyor. Bu durumlar için çeşitli tedavi yöntemleri mevcut''.

