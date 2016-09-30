Karar sonrası sanık ile yakınları baygınlık geçirirken, temizlikçi kadın hıçkıra hıçkıra ağlayıp, eşinden ve kızından özür diledi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar S.K. (46) ile H.Ç.(45) ve mağdur M.N.K. (13), şikayetçi baba K.K.(52) ve avukatlar hazır bulundu.

30 yıldır avukat katipliği yaptığını söyleyen 45 yaşındaki tutuklu sanık H.Ç. mahkemede sorgu ve savunmasında, "Bu suçtan dolayı burada olmaktan utanç duyuyorum. İnsan namusu, şerefi için yaşar, ben de onun için yaşadım. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Bir anne hiçbir zaman kızını kimseye sunmaz. 30 yıldır avukat katipliği yaptım. Bu suçların cezasını bildiğim için asla böyle bir şeye yaklaşımım olmadı. Mağdure ile diğer sanık annesi arasında ifadeler çelişkili. Böyle bir şeyi yapacak kadar şerefsiz değilim" dedi.

Ağlayarak ifade verdi

46 yaşındaki tutuklu sanık S.K. ise ifadesini ağlayarak verdi. S.K., emniyetteki sorguda ve mahkemede verdiği ifadesinde, "Bir anne evladına böyle bir şey yapmaz. Ailem, akrabalarım benden nefret ediyor. Çocuğum şikayetçi olmasaydı, ben olacaktım. Eşimden, çocuğumdan özür diliyorum. Bu adamdan şikayetçiyim. Ben para talebinde de bulunmadım. Ben K.K. ile 1992 yılından beri evliyim ve 4 çocuğum var. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ben temizliğe gidiyordum. 25 Aralık 2008 yılında 25 TL karşılığında H.Ç.'nin evine bayram temizliğine gittim. Ardından eşi rahatsız olduğu için haftada 3 gün gitmeye başladım. İlk başta yakınlık davranmadı, ilk kez 2010 yılı Kasım ayında H.Ç. ben temizlik yaparken yanıma gelip, benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben itiraz edip, işçisi olduğunu söyledim. Israr edip, maddi sıkıntılarımı gidereceğini söyleyince ben de kabul ettim. İki ay evlerinde sürekli ilişkiye girdik. Eşi bir ara şüphelenince biz dışarıda görüşmeye başladık. Erkilet'te tepede araç içerisinde ilişkiye girdik. Sonra benim eve şüphelenmeden girmek için kızım M.N.K. ile tanıştırdım. Benim evime girebilmek için M.N.K.'ye 'ben senin babanla hem maddi hem de manevi anlaşamıyorum, benim zengin bir kocaya ihtiyacım var' dedim, H.Ç. ile sevgili olacağımı söyledim. H.Ç. de kızıma cep telefonu ile laptop alacağını söyleyerek ikna etti. Daha sonra kızımın önünde ilişkiye girdik, kızıma porno CD izlettim, biraz hoşuna gittiğini söyledi. Bu işin buraya geleceğini bilmiyordum. Pişmanım. Önce Allah'a sonra size güveniyorum" diye konuştu.

Mağdure: "Gözümün önünde annem ile o adam..."

13 yaşındaki mağdure M.N.K.'nin sorgudaki ifadesinde, "7. sınıf öğrencisiyim. Annem, babamı H.Ç. ile aldatıyor. Ben de rahatsız oldum. 2015 yılı Nisan ayından beri ilişkilerinin olduğunu öğrendim. H.Ç. evimize gelerek, annem ile cinsel ilişkiye girdi. Annem su getirirken, H.Ç. bana da cinsellikten bahsetti. Annem ile o adam karşımda, gözümün önünde soyunarak ilişkiye girdi. Daha sonra ben korkarak kaçtım. Ardından H.Ç. anneme porno CD verip, izlememi istemiş. Annem ile birlikte porno CD izledik. Daha sonra bir gün H.Ç. bana dokunarak aracına bindirdi. Bir AVM'de kahvaltı sırasında dudağımdan öptü. Kahvaltıdan sonra Erkilet'te tepeye götürdü. Aracın arka koltuğunda annem ile bu ilişkiye girdi. Ardından annem araçtan indi, benim yanıma gelerek, kıyafetlerini ve benimkileri tamamen çıkarıp vücuduma dokunup, bana cinsel istismarda bulundu. Başka bir gün ise bir lise arkasında araç içerisinde yine aynı şeyleri yaptı. Daha sonra ben okul idaresine her şeyi anlattım" diye konuştuğu öğrenildi.

Mahkeme karar vermek üzere ara verdiği sırada hıçkırarak ağlayan kadın sanık, eşi ve kızına "Affedin beni" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.Ç.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl hapis, tutuklu sanık S.K.'ye de aynı suçtan 18 yıl hapis olmak üzere toplam iki sanığa 40 yıl hapis cezası verildi.

Karar sonrası bayılan bayılana

Karar sonrası sanık ile yakınları baygınlık geçirdi. Sanık H.Ç. duruşma salonunda yere yığılırken, jandarma ekiplerince yerden kaldırılarak, 112 ekiplerine haber verildi. 112 ekipleri bayılan sanığa müdahale ederken, sanık temizlikçi kadın ise hıçkıra hıçkıra ağlayıp, eşinden ve kızından özür diledi. Şikayetçi baba K.K. ise karar sonrası "Şeriatın kestiği parmak acımaz" dedi.

Şeref Kahraman